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Буддисты Баргузинской долины помолились хозяину местности у Бархан горы. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там прошёл обряд, направленный на сохранение национальной культуры и защиту жизни и здоровья

В первый день мая в Курумканском районе Бурятии прошёл ритуал «Барг Хан тахилгаан» с участием лам Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова.

Барг Хан тахилгаан – это ритуал подношений хозяину местности, правителю легендарной и древней страны. Обряд способствует сохранению национальной культуры, поднимает дух, защищает жизнь и здоровье. Молебен провели у подножия священной горы Бархан Уула на месте разрушенного в 1930-х годах Баргузинского дацана. Завершился праздник культурно-спортивной программой на стадионе села Барагхан.

По мифологии бурят, гора Бархан Уула – это место пребывания Бархан Баабай и Хажар Саган-нойона, хозяев Баргузинской долины, небесных повелителей, спустившихся на землю. Название Бархан горы одинаково упоминается как в древних бурятских мифах, так и в тибетских текстах. По преданию, у её подножия располагалось стойбище одного из предков Чингисхана. Это место почитается не только жителями Баргузинской долины – оно священно для всего монгольского мира.

На высокогорном плато горы Бархан Ууула сложено большое каменное обо, под которым закопано оружие – сабли, копья и стрелы. Говорят, что это след великого замирения местных народов: 400 лет назад они пришли на святое место и «закопали топор войны».
 
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с ритуала «Барг Хан тахилгаан».

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буддизм ламы Сангха обряд

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