Возложение венков прошло 3 мая
Накануне, 3 мая, в монгольском пограничном сомоне Алтан-Булак состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В памятной акции приняли участие губернатор Селенгинского аймака Монголии Нацагдоржийн Лхагвадорж, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, мэр Алтан-Булака Н. Отгонцогт.
- Мы не имеем права забыть ужасы той войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, - отметил Андрей Фомин.
В монгольском сомоне Алтан-Булак возложили венки к мемориалу советским воинам
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