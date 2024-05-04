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В монгольском сомоне Алтан-Булак возложили венки к мемориалу советским воинам

В монгольском сомоне Алтан-Булак возложили венки к мемориалу советским воинам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возложение венков прошло 3 мая

Накануне, 3 мая, в монгольском пограничном сомоне Алтан-Булак состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В памятной акции приняли участие губернатор Селенгинского аймака Монголии Нацагдоржийн Лхагвадорж, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, мэр Алтан-Булака Н. Отгонцогт.

- Мы не имеем права забыть ужасы той войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили, - отметил Андрей Фомин.
День Победы Великая Отечественная

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