На севере Бурятии страшный пожар угрожал населённому пункту



Накануне в Муйском районе Накануне в Муйском районе разгорелось сразу четыре лесных пожара. Глава муниципального образования Владимир Дашиев рассказал, что один из них угрожал населённому пункту.



- Это самый страшный для нас пожар, который был за Баранчеевским озером, – приводят его слова в группе «Муя-инфо.24/7». – На самом деле он нёс угрозу для населённого пункта. Хорошо, что все собрались – местные жители, добровольцы, организации, техника. Всё у нас было в достатке, нормально сработали.



Локализовать очаг планировали к семи утра 5 мая, но потом сроки cдвинули на 14:00. Сельчан в очередной раз призвали не разводить огонь во время особого противопожарного режима и провести работу с детьми.



- Пожары – очень опасная вещь, распространяются они очень быстро, – подчеркнул Владимир Дашиев. – Нам повезло, что вчера не было сильного ветра. Прошу всех также привести все свои домовые и придомовые территории в соответствие с требованием пожарной безопасности.

