К ним привела неосторожность с огнём
В минувшую субботу, 4 мая, в Муйском районе Бурятии обнаружили сразу четыре лесных возгорания. А в ночь на 5-ое ещё один пожар начался в Северо-Байкальском.
Причиной во всех случаях стало неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Один очаг в Муйском районе ликвидировали, тушение остальных продолжается. Новых в республике нет.
Всего со стихией борются 69 человек, включая сотрудников лесной охраны и авиалесоохраны Бурятии. Задействовано 9 единиц техники. Общая площадь пожаров составила 60 с половиной гектаров.
В северном районе Бурятии за сутки разгорелось четыре лесных пожара
Происшествия, Фото:
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