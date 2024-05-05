В северном районе Бурятии за сутки разгорелось четыре лесных пожара

К ним привела неосторожность с огнём



В минувшую субботу, 4 мая, в Муйском районе Бурятии обнаружили сразу четыре лесных возгорания. А в ночь на 5-ое ещё один пожар начался в Северо-Байкальском.



Причиной во всех случаях стало неосторожное обращение с огнём, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Один очаг в Муйском районе ликвидировали, тушение остальных продолжается. Новых в республике нет.



Всего со стихией борются 69 человек, включая сотрудников лесной охраны и авиалесоохраны Бурятии. Задействовано 9 единиц техники. Общая площадь пожаров составила 60 с половиной гектаров.





