В Бурятии жители прибрежного района страдают из-за бездорожья

Ремонт проблемного участка тормозит табу на сплошную рубку







- Или этот участок так и останется брошенным? Ездить там невозможно. Сколько ещё мы можем мучиться с этим бездорожьем? – негодуют сельчане.



В Минтрансе РБ пояснили, что работы сдерживает табу на сплошную рубку леса в Центральной экологической зоне Байкала, к которой относится и Баргузинский район.



- Но вопрос решается. Надеемся, что в ближайшее время в федеральный закон № 94 («Об охране Байкала») внесут изменения и подрядчик сможет приступить к ремонту следующих участков объекта. Пока же реконструкция продолжается на тех, где нет необходимости в рубке деревьев, – подчеркнули в ведомстве.



Такой же ответ там, впрочем,

Такой же ответ там, впрочем, давали и полгода назад, в начале ноября. Тогда люди заявили, что рабочие «упёрлись в гору и остановились».

Жители Баргузинского района не могут дождаться ремонта дороги между райцентром и селом Адамово. Люди поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», продолжится ли реконструкция в 2024 году.