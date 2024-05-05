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В Бурятии жители прибрежного района страдают из-за бездорожья

В Бурятии жители прибрежного района страдают из-за бездорожья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ремонт проблемного участка тормозит табу на сплошную рубку 

Жители Баргузинского района не могут дождаться ремонта дороги между райцентром и селом Адамово. Люди поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», продолжится ли реконструкция в 2024 году.

- Или этот участок так и останется брошенным? Ездить там невозможно. Сколько ещё мы можем мучиться с этим бездорожьем? – негодуют сельчане.
 
В Минтрансе РБ пояснили, что работы сдерживает табу на сплошную рубку леса в Центральной экологической зоне Байкала, к которой относится и Баргузинский район.
 
- Но вопрос решается. Надеемся, что в ближайшее время в федеральный закон № 94 («Об охране Байкала») внесут изменения и подрядчик сможет приступить к ремонту следующих участков объекта. Пока же реконструкция продолжается на тех, где нет необходимости в рубке деревьев, – подчеркнули в ведомстве.
 
Такой же ответ там, впрочем, давали и полгода назад, в начале ноября. Тогда люди заявили, что рабочие «упёрлись в гору и остановились». 
дороги ремонт дорог Байкал

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