Днём +18, +23, местами +8, +13
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах 13-15 м/с. Температура ночью +2, +7, местами 0,-5, днём +18, +23, местами +8, +13.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +4, +6, днём +19, +21.
По Бурятии переменная облачность
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