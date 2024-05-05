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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём +18, +23, местами +8, +13

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 мая по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах 13-15 м/с. Температура ночью +2, +7, местами 0,-5, днём +18, +23, местами +8, +13.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +4, +6, днём +19, +21.
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