Горожане смогут увидеть его с набережной
В следующий четверг, 9 мая, столицу Бурятии ждёт салют, посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции его устроят на острове Комсомольский военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в республике.
Как сообщил в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, военные задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль». Световое представление начнётся в 22:00 и продлится около 20 минут.
За это время из гаубиц выпустят 30 залпов, а из салютных установок в небо взлетят более 300 фейерверков.
Полюбоваться ими улан-удэнцы смогут из любой точки города. «Но особенно хорошо салют будет виден с набережной», – подчеркнул Игорь Шутенков.
В соседней Иркутской области от праздничных залпов 9 мая в этот раз решили отказаться. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что «общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера».
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Над Улан-Удэ в честь Дня Победы прогремит салют
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