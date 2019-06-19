Он отделался условным сроком
Накануне, 18 июня, в Октябрьском районном суде Улан-Удэ прошёл суд над Валерием Убодоевым, скандально известным бизнесменом-застройщиком. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по четырём эпизодам (по компании «Зодчий»). Об этом сообщили «Байкал-Daily» в Октябрьском районном суде.
Предпринимателя признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года.
Также в дальнейшем пройдут судебные процессы и по другим эпизодам, связанным с деятельностью бизнесмена.
Убодоев бывший генеральный директор фирмы «Зодчий». Самый нашумевший долгострой компании – это жилищный комплекс «Фаворит» на Ключевской, дольщики которого организовывали митинг на площади Революции, устраивали пикеты у Народного Хурала, грозили перекрыть дороги и лечь под машины.
В итоге дом был сдан в сентябре 2018 года, во многом благодаря вмешательству главы Бурятии Алексея Цыденова.
Также фирма «Зодчий» была аффилирована с другими застройщиками (у всех были долгострои) - «Домстройкомплект» в 105-м микрорайоне, «Улан-Удэжилстрой» (дом на ул. Сахьяновой), ЖК «Тамир» (140 квартал). Так или иначе везде фигурировала фамилия Убодоевых.
Осенью 2017 года на Валерия Убодоева возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Мошенничество» в особо крупном размере. В начале апреля стало известно о передаче уголовного дела в суд.
Летом 2018 года суд вынес обвинительный приговор в отношении близкой родственницы бывшего генерального директора строительной компании «Зодчий» Евгении Убодоевой, занимавшей пост замдиректора фирмы. За растрату в особо крупном размере (отчуждение пяти квартир) она получила условный срок.
В Улан-Удэ осудили бизнесмена-застройщика Валерия Убодоева
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