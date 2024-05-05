05 мая

04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада

В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Однако обеспокоенных людей заверили в её безопасности

Жители тункинского села Кырен забили тревогу из-за строительства вышки сотовой связи на улице Степная, недалеко от местного детского садика. Её запечатлели на камеру и прислали фото в группу «Тунка-инфо.24/7». Всерьёз обеспокоенные сельчане поинтересовались, не слишком ли близко от дошкольного учреждения устанавливают сооружение.
 
Представитель сотового оператора, которому принадлежит вышка, пояснил: это базовая станция «для улучшения качества голосовой связи и мобильного Интернета».

- Все антенны и передатчики будут работать согласно требованиям СанПиН и безопасны для здоровья, – заверили в компании – К моменту запуска дадим информацию о нём и вышлем документы замеров.
 
Похожая история произошла прошлой весной в селе Читкан в Баргузинском районе. Местных встревожило появление сотовой вышки прямо возле садика. Они решили, что такое соседство может быть очень опасным для всех и в первую очередь – для ребятишек.

Инициативная группа из Читкана решила пожаловаться своему депутату на сооружение, которое начали возводить, в общем-то, без их согласия. Под обращением к народному избраннику собрали 130 подписей.

Депутат, в свою очередь, встретился с руководством компании. Там пошли навстречу и в письменном виде известили парламентария, что решили приостановить работы по монтажу оборудования до получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение базовой станции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года жители улан-удэнского микрорайона ПВЗ устроили народный сход из-за такой же вышки в сквере «Радуга». Её воздвигли буквально за ночь. После массовых возмущений горожанам пообещали, что в парках и на детских площадках такого больше не повторится.

сотовая связь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии с супругой вышли на крестный ход в честь Пасхи
Глава Бурятии с супругой вышли на крестный ход в честь Пасхи
Общество, 05.05.2024
Алексей Цыденов поздравил всех верующих с православным праздником
Почти половина жителей Бурятии трудятся в опасных условиях
Почти половина жителей Бурятии трудятся в опасных условиях
Общество, 05.05.2024
Стало известно, представители каких сфер сильнее других подрывают здоровье на работе
В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада
В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада
Общество, 05.05.2024
Однако обеспокоенных людей заверили в её безопасности
В Бурятии жители прибрежного района страдают из-за бездорожья
В Бурятии жители прибрежного района страдают из-за бездорожья
Общество, 05.05.2024
Ремонт проблемного участка тормозит табу на сплошную рубку 
«До 100 в сутки»: В Улан-Удэ «инфекционка» переживает небывалый наплыв пациентов
«До 100 в сутки»: В Улан-Удэ «инфекционка» переживает небывалый наплыв пациентов
Общество, 05.05.2024
Из-за этого врачам приходится работать в авральном режиме

Над Улан-Удэ в честь Дня Победы прогремит салют
Над Улан-Удэ в честь Дня Победы прогремит салют
Общество, 05.05.2024
Горожане смогут увидеть его с набережной
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 05.05.2024
Днём +18, +23, местами +8, +13
В Бурятии число обращений в детскую больницу с травмами увеличилось
В Бурятии число обращений в детскую больницу с травмами увеличилось
Общество, 04.05.2024
Число обращений в апреле увеличилось по сравнению с данными марта
Более 1000 велосипедистов приняли участие в велопробеге «Звезда Победы»
Более 1000 велосипедистов приняли участие в велопробеге «Звезда Победы»
Общество, 04.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велопробега
В Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы»
В Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы»
Общество, 04.05.2024
В подвижном составе на паровозной тяге, который запустили в честь Дня Победы, прибыли ветераны железной дороги, дети войны и труженики тыла
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая 185-летию фотографии
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая 185-летию фотографии
Общество, 04.05.2024
Свои работы в разных жанрах представили известные фотографы бурятской столицы
Водной аркой встретили в Улан-Удэ первый рейс из Казани. Фоторепортаж
Водной аркой встретили в Улан-Удэ первый рейс из Казани. Фоторепортаж
Общество, 04.05.2024
Выполнять полёты продолжительностью в пять-пять с половиной часов будут дважды в неделю
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 04.05.2024
Накануне тушили два лесных пожара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^