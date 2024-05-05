В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада





Жители тункинского села Кырен забили тревогу из-за строительства вышки сотовой связи на улице Степная, недалеко от местного детского садика. Её запечатлели на камеру и прислали фото в группу «Тунка-инфо.24/7». Всерьёз обеспокоенные сельчане поинтересовались, не слишком ли близко от дошкольного учреждения устанавливают сооружение.



Представитель сотового оператора, которому принадлежит вышка, пояснил: это базовая станция «для улучшения качества голосовой связи и мобильного Интернета».



- Все антенны и передатчики будут работать согласно требованиям СанПиН и безопасны для здоровья, – заверили в компании – К моменту запуска дадим информацию о нём и вышлем документы замеров.