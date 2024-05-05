В Бурятии сельчане ударились в панику из-за сотовой вышки около детсада

Жители тункинского села Кырен забили тревогу из-за строительства вышки сотовой связи на улице Степная, недалеко от местного детского садика. Её запечатлели на камеру и прислали фото в группу «Тунка-инфо.24/7». Всерьёз обеспокоенные сельчане поинтересовались, не слишком ли близко от дошкольного учреждения устанавливают сооружение.
Представитель сотового оператора, которому принадлежит вышка, пояснил: это базовая станция «для улучшения качества голосовой связи и мобильного Интернета».
- Все антенны и передатчики будут работать согласно требованиям СанПиН и безопасны для здоровья, – заверили в компании – К моменту запуска дадим информацию о нём и вышлем документы замеров.
Похожая история произошла прошлой весной в селе Читкан в Баргузинском районе. Местных встревожило появление сотовой вышки прямо возле садика. Они решили, что такое соседство может быть очень опасным для всех и в первую очередь – для ребятишек.
Инициативная группа из Читкана решила пожаловаться своему депутату на сооружение, которое начали возводить, в общем-то, без их согласия. Под обращением к народному избраннику собрали 130 подписей.
Депутат, в свою очередь, встретился с руководством компании. Там пошли навстречу и в письменном виде известили парламентария, что решили приостановить работы по монтажу оборудования до получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение базовой станции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года жители улан-удэнского микрорайона ПВЗ устроили народный сход из-за такой же вышки в сквере «Радуга». Её воздвигли буквально за ночь. После массовых возмущений горожанам пообещали, что в парках и на детских площадках такого больше не повторится.