В Бурятии жителям северного посёлка сделали перерасчёт за отопление

В начале недели стало известно, что в муйском посёлке Таксимо ввели режим повышенной готовности. Причиной послужила критическая ситуация с поставкой твёрдого топлива, сообщили тогда в группе «Муя-инфо.24/7».
Ресурсоснабжающей организации порекомендовали перейти «в режим экономии топлива с понижением температуры в тепловых носителях». А ещё – принять меры по созданию нормативного запаса угля на котельных.
В четверг, 2 мая, повышенную готовность в населённом пункте отменили. Соответствующее распоряжение издали в райадминистрации. На станцию в Таксимо прибыло 38 полувагонов с углём – теперь его хватит до конца отопительного сезона. Местным жителям пообещали перерасчёт. Как выяснилось, его уже сделали. Речь о периоде с 25 по 31 марта с 1 по 24 апреля, пишет «Муя-инфо.24/7».
Ресурсоснабжающей организации порекомендовали перейти «в режим экономии топлива с понижением температуры в тепловых носителях». А ещё – принять меры по созданию нормативного запаса угля на котельных.
В четверг, 2 мая, повышенную готовность в населённом пункте отменили. Соответствующее распоряжение издали в райадминистрации. На станцию в Таксимо прибыло 38 полувагонов с углём – теперь его хватит до конца отопительного сезона. Местным жителям пообещали перерасчёт. Как выяснилось, его уже сделали. Речь о периоде с 25 по 31 марта с 1 по 24 апреля, пишет «Муя-инфо.24/7».