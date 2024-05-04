В посёлке Бурятии неизвестные устроили погром на детской площадке













Неизвестные испортили детскую площадку в посёлке Маловский Баунтовского района. Поломаны качели, выдраны песочные столики и резиновая плитка, изрисованы гудроном малые архитектурные формы.- Построена в 2023 году по проекту «1000 дворов», стоимость более 3 млн рублей, - сообщается о площадке в группе «Баунт-инфо.24/7».Здесь отметили, что после происшествия рядом с детской площадкой будет установлена видеокамера.- Поведение подростков на детской площадке вызывает беспокойство. Поэтому нам нужна помощь родителей, которые гуляют на площадке вместе с маленькими детьми – не оставайтесь в стороне, делайте замечания, сообщайте нам о поломках. Уважаемые жители посёлка Маловский, пользование данной площадкой приостановлено до устранения неполадок. А также может, кому известно о происходящем на площадке, просим сообщить в СП «Багдаринское». Давайте начнём ценить, беречь и уважать труд других. Вместе облагораживать и любить свою Родину!», - обратились в администрации сельского поселения «Багдаринское».