В Улан-Удэ достраивают дом обманутых дольщиков

– Сегодня идут монтажные работы внутренних сетей канализации, горячего и холодного водоснабжения, устройство внутренних лестничных ограждений, – говорит начальник участка Жаргал Цыремпилов. – С начала заключения контракта с застройщиком, Фондом поддержки дольщиков Бурятии, были выполнены работы по облицовке фасада с утеплением блока «Д», установка оконных и балконных блоков, установка наружных дверей, также выполнены работы по системе отопления, по монтажу индивидуального теплового пункта – то есть, тепловой контур здания закрыт.Квартиры по проекту будут сдаваться в черновой отделке. Чистовая отделка предусмотрена в местах общего пользования.Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.