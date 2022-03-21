В Улан-Удэ достраивают дом обманутых дольщиков

В Улан-Удэ продолжается строительство дома-долгостроя АО «Промгражданстрой», который находится на улице Ключевская.
Сейчас дом-долгострой достраивает подрядчик ООО «Стройстандарт». Здесь полностью выполнены кровельные работы, работы по устройству наружных систем водоснабжения и канализации, установлены наружные стены и двери, окна. В блоке «Г» полностью завершены работы по устройству внутренних гипсокартонных перегородок. Рабочие перешли в блок «Д». В ближайшие недели там планируется завершить этот вид работ, сообщили в Фонде поддержки дольщиков в Бурятии.
В целом объект готов на 60%.
– Сегодня идут монтажные работы внутренних сетей канализации, горячего и холодного водоснабжения, устройство внутренних лестничных ограждений, – говорит начальник участка Жаргал Цыремпилов. – С начала заключения контракта с застройщиком, Фондом поддержки дольщиков Бурятии, были выполнены работы по облицовке фасада с утеплением блока «Д», установка оконных и балконных блоков, установка наружных дверей, также выполнены работы по системе отопления, по монтажу индивидуального теплового пункта – то есть, тепловой контур здания закрыт.
Квартиры по проекту будут сдаваться в черновой отделке. Чистовая отделка предусмотрена в местах общего пользования.
Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.
Права застройщика на объект-долгострой АО «Промгражданстрой» Фонд поддержки дольщиков Бурятии получил в апреле 2021 года. Финансирование завершения строительства идёт из источников федерального и республиканского бюджетов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года в Бурятии был создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Он или привлекает деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, либо выплачивает компенсации обманутым дольщикам. В итоге в Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика, обещал ранее глава республики Алексей Цыденов.