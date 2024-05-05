Жителям Бурятии расхотелось переходить на электроотопление после разрушительного урагана



Многие её поддержали. Участники сообщества выступили за комбинированный способ. «Есть электрокотёл, пользуемся уже второй год. Но печь не убираем – страшно остаться в холоде», – рассказала другая посетительница паблика.



В феврале под одним из постов на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте» оставили комментарий, в котором поинтересовались, действительно ли с июля в республике вырастут энерготарифы (до 3 рублей 77 копеек за киловатт-час, прим). Предстоящее повышение обеспокоило наших земляков. По их мнению, это тоже осложняет переход на электроотопление.



- Прощай, последняя надежда на нормальную экологию. Крайне плохие новости и неправильный шаг нашего правительства, – заявил житель Бурятии.



Ситуацию прокомментировали в правительстве РБ. Там подчеркнули, что цены на коммунальные услуги увеличиваются ежегодно во всех субъектах РФ.



- Это обусловлено ростом всех влияющих на тарифы ценообразующих факторов, включая затраты на энергетические (уголь и мазут) и материально-технические ресурсы, ремонт и реконструкцию электростанций, котельных и электросетей, а также индексацию заработной платы работникам энергетики и ЖКХ, – пояснили в правительстве.



Жителям РБ напомнили: ФАС России последние несколько лет сдерживала рост энерготарифа в регионе и без этого он сейчас составлял бы более 6 рублей за кВтч. А Бурятия, мол, входит в первую десятку субъектов РФ с самыми низкими тарифами на электроэнергию для населения и рост платы за коммуналку в республике с 1 июля – тоже один из самых низких в России.



Зимой, с наступлением сильных холодов, в Улан-Удэ участились отключения электричества. Горожан даже призывали снизить нагрузку на сети, поскольку оборудование не выдерживало и свет отключался. А на новогодних праздниках проживающих в частных домах просили по возможности пользоваться обычными котлами и печками.



Сети оказались не готовы к массовому переходу на электроотопление, хотя именно за счёт него хотят улучшить экологическую ситуацию в столице республики. Модернизация оборудования в рамках программы «Чистый воздух» начнётся в 2024 году. Пилотными должны стать три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».





- Сидим без света два дня, – писала одна из жительниц Верхней Берёзовки в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – А если бы зима была? Замёрзли бы и всю систему заморозили бы. Безобразие! Если раньше ещё подумала бы о переходе на электроотопление, то теперь точно на печном останемся.