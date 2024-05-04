Выполнять полёты продолжительностью в пять-пять с половиной часов будут дважды в неделю
Сегодня, 4 мая, стартовал первый рейс Казань-Улан-Удэ.
Гостей встретили торжественно, полив самолёт водой из брандспойтов, создав над воздушным судном арку. Затем уже в здании аэропорта прилетевших ждало праздничное приветствие.
- Открытие нового рейса с Казани — это, конечно же, новые возможности для развития туризма нашей республики. Мы видим, что загрузка у нас очень хорошая, туда - порядка 160 пассажиров и обратно примерно столько же. Примерно 90% загрузка, - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Он напомнил, что в марте состоялось подписание соглашения о взаимодействии министерства туризма Бурятии с компанией «Северный ветер». «Благодаря этому соглашению и также в результате переговоров с туристской администрацией Республики Татарстан мы организуем взаимные информационные туры в ближайшее время», - сообщил министр.
Из Казани прилетят журналисты, блогеры, представители туркомпаний, чтобы познакомить потенциальных туристов с Бурятией.
Выполнять полёты продолжительностью в пять-пять с половиной часов будут дважды в неделю. Жители республики смогут использовать аэропорт Казани как пункт пересадки и отправляться оттуда в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный, Владикавказ, Калининград, Худжанд и Бишкек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале стало известно, что столицы Бурятии и Татарстана свяжут прямые рейсы. Новое направление включили в список субсидируемых.
Водной аркой встретили в Улан-Удэ первый рейс из Казани. Фоторепортаж
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