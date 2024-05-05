В селе Бурятии водитель иномарки сбил человека

Его увезли в больницу с травмами



Всё произошло ночью 5 мая в хоринском селе Верхние Тальцы. В 2:37 водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Кучумова и сбил человека, который шёл вдоль дороги по обочине.



Пострадавшего увезли в больницу с травмами, а виновного задержали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в группе «Хоринск-инфо.24/7».

