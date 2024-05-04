Число обращений в апреле увеличилось по сравнению с данными марта
В Детской республиканской клинической больнице представили данные за апрель 2024 года.
В приёмно-диагностическое отделение обратились 6617 детей, по «скорой помощи» - 617 человек, по самообращению - 6000, 2341 ребёнок доставлен в больницу в связи с травмами
Госпитализировано экстренно - 456 детей, в том числе с травмами различной степени тяжести 100 человек.
- Проведено всего 531 хирургическое вмешательство, из них в экстренном порядке – 233. Количество посещений в консультативно-диагностическом отделении составило – 4405, - сообщили в учреждении.
Также в больнице сообщили, что по сравнению с данными за март в апреле число обращений с травмами увеличилось. «Обращаем внимание родителей и законных представителей - элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут сохранить жизнь, здоровье ваших детей и уберечь от травм!», - заключили здесь.
В Бурятии число обращений в детскую больницу с травмами увеличилось
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