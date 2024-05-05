В Бурятии сельчане потребовали восстановить проезд через мост



Жители заиграевского села Старая Брянь поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», когда восстановят проезд через мост с улицы Заречная на Центральную. По этой переправе местные добираются на кладбище.



- Русло реки сейчас восстановилось под мост, – заявили сельчане. – Когда возле него засыплют промоину? Скоро Родительский день. Как людям ездить на кладбище?



Замглавы района по инфраструктуре Михаил Киселёв пояснил, что пройти по сооружению можно пешком.



- Для автомобилей организована объездная дорога. Лёд частично обвалился и часть воды пошла по руслу. Когда вода пойдёт полностью под основной мост, проведём работы – отсыплем камнем. Сроки зависят от погодных условий и скорости таяния льда, – отметил Киселёв.

