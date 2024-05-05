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Улан-удэнцы топчутся по огромному наличнику в центре города

Улан-удэнцы топчутся по огромному наличнику в центре города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычная достопримечательность всё больше приходит в упадок

Ещё в начале декабря центр бурятской столицы украсила новая достопримечательность – пятиметровый резной наличник. Установили его на улице Банзарова в рамках в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В мэрии выразили надежду, что этот арт-объект станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов. Однако в апреле улан-удэнцы обратили внимание, что весь наличник покрылся пылью и грязью, а краска кое-где отшелушилась – судя по всему, за его состоянием никто не следит.
 
Спустя несколько недель ситуация так и не изменилась. Необычная достопримечательность сейчас являет собой довольно печальное зрелище. Некоторые даже забираются на неё с ногами – очевидцем такого случая стал горожанин, недавно прогуливавшийся рядом. 





О варварском отношении к арт-объекту красноречиво говорят и следы чьей-то обуви на поверхности. «Даже фотографироваться стыдно из-за грязи», – поделился улан-удэнец с «Байкал-Daily».

 



Огромный наличник почему-то не привели в порядок даже в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+), проходившего в столице республики в апреле. Получается, что он совершенно никому не нужен. Конструкцию  вроде как передали на баланс комбината по благоустройству, однако там сообщили, что это забота администрации Советского района. 
арт-объект туристы благоустройство

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