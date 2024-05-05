Трёхлетний малыш утонул в карьере в районе Бурятии



Позже подробности несчастного случая раскрыли в прокуратуре Бурятии. Как выяснилось, около 16:00 мальчик находился на детской площадке около дома вместе с другими ребятишками. В какой-то момент они направились к расположенному неподалёку карьеру. Ребенок зашёл в воду, однако самостоятельно выбраться на берег уже не смог.



В надзорном ведомстве начали проверку. Там дадут оценку работы органов системы профилактики по выяснению причин и условий, повлекших гибель несовершеннолетнего, а также исполнению законодательства об обеспечении безопасности пребывания на водоёмах со стороны местных властей. При наличии оснований пообещали принять прокурорского реагирования.



Районная прокуратура взяла под контроль и процессуальную проверку, которую проводят в межрайонном следственном отделе СУ СКР по Бурятии.



Трагедия произошла в субботу, 4 мая, в селе Джида. Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», трёхлетний местный житель утонул в карьере.