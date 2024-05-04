Улан-удэнка перечислила аферистам более 700 тысяч рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами мошенников за последнюю неделю стали 46 жителей Бурятии



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 мая стали 970 жителей республики (+ 46 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 197 млн рублей (+ 4 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщают в прокуратуре Бурятии.



Мошенники продолжают обманывать жителей в соцсетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 760 тысяч рублей.



Жительница Улан-Удэ нашла в интернете сайт инвестиционной компании. Заинтересовавшись возможностью получения дохода путём инвестирования, вложения средств через биржу, она оставила свои личные данные. Спустя непродолжительное время ей поступил звонок «консультанта инвестиционной компании», который пояснил, что необходимо установить на телефон интернет-платформу, через которую можно производить операции со средствами. Перечислив небольшую сумму, потерпевшая увидела, что вклад увеличился. Для дальнейшего получения прибыли женщина, оформив кредиты, перевела на указанные в программе счета 760 тысяч рублей.





