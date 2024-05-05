В столице Бурятии совсем опустилась Селенга

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Главный приток Байкала отступил ещё на 4 сантиметра



Селенга в столице республики продолжает идти на спад. По данным Бурятского гидрометцентра на 5 мая, она опустилась ещё на 4 сантиметра – до 9-ти (от нулевой отметки гидропоста), а Уда – на 2, до 105-ти.



Уровень воды в Байкале составляет 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он никак не изменился.



В середине апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера – в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков.