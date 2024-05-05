Местных жителей попросили отнестись к этому «с пониманием»
5 мая жители села Хужир в отдалённом Окинском районе остались без электроэнергии. Люди поинтересовались в группе «Ока-инфо.24/7», когда её восстановят.
Как выяснилось, свет отключили сами энергетики «в связи с усилением ветра». «Подача возобновится, когда он утихнет. Просим отнестись с пониманием», – подчеркнули в Тункинском РЭС.
Отдалённое село в Бурятии оставили без света из-за ветра
Общество, Фото:
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