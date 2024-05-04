В Улан-Удэ потеплеет до 23 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается ветер до 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 4 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по юго-западу местами небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +18, +23 градусов. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Днём обещают тёплую погоду +19,+21, ветер восточный 8-13 м/с.







