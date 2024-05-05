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Почти половина жителей Бурятии трудятся в опасных условиях

Почти половина жителей Бурятии трудятся в опасных условиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, представители каких сфер сильнее других подрывают здоровье на работе

В Бурятстате рассказали, сколько работающих жителей республики трудятся во вредных или опасных условиях. Как выяснилось, почти половина – 47% – сотрудников всех обследованных организаций. Наиболее рискованной для здоровья оказалась сфера добычи полезных ископаемых – опасности подвергаются 67,3% представителей этой отрасли.

Далее идут строительство (54,5%), а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов и ликвидация загрязнений (тоже 54,5%). На четвёртом месте – обрабатывающие производства (51,7%), на пятом – обеспечение электроэнергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (46%). Далее в списке – транспортировка и хранение (40,9%), а замыкают его сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (33,2%).
работа вредные условия труда Бурятстат

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