 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 мая

27 мая

Популярное

В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями

В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями
Бизнес,  Фото:ОНФ в Бурятии
Непростая ситуация сложилась с гусиноозёрским «Арбатом»

В Гусиноозёрске продолжается противостояние владельцев магазинов с местного «Арбата» и властей города.

Жители и предприниматели Гусиноозёрска пожаловались в региональное отделение Народного фронта на действия и требования местной администрации, сообщили ОНФ по Бурятии.

- Органы местного самоуправления требуют, чтобы предприниматели сами привели в соответствием с нормами пандусы магазинов и салонов. При этом игнорируется тот факт, что несоответствие требованиям возникло в результате благоустройства в 2019 году пешеходной улицы, в народе именуемой «гусиноозёрским Арбатом», - рассказали в ОНФ.

Уже в ходе строительства пешеходной улицы у общественников было много замечаний. Во время неоднократных рейдов часть была устранена. Однако один из крупных недочётов «всплыл» после обильных дождей. В ОНФ сообщили, что нет отвода для воды – ливневой канализации.

В августе 2020 года офисы на «Арбате» затопило. Тогда сотрудники указывали на разницу уровня высоты входных групп магазинов и тротуарной зоны. «Вода бежит с «Арбата», - объясняла сотрудница затопленного помещения.


ОНФ рекомендовал включить в бюджет 2021 года расходы на модернизацию объекта, включающие ливневку и приведение в соответствие с нормативами пандусы и входные группы. Спустя год ситуация не изменилась. Гусиноозёрские предприниматели направляли обращения в межрайонную прокуратуру и местную администрацию. В ответ им сообщили, что обустройство ливневой канализации вдоль Ленина, 15 будет произведено в 2022 году.

Аналогичные работы по Ленина, 13, администрация признала нецелесообразными. Местные власти считают, что подтопление здесь происходит не из-за отсутствия ливневки, а из-за стекания воды с крыши соседнего магазина. Бизнесмены и общественники с этим не согласны. «Факт того, что указанного предприятия вовсе отсутствует крыша, закрывающая крыльцо и входную группу, чиновники проигнорировали», - поделились в ОНФ.

- Был организован обучающий семинар для общественников по вопросам благоустройства и законодательства в данной сфере. В ходе семинара обсуждались также и проблемные вопросы, касаемые гусиноозёрского «Арбата». Специалист в сфере благоустройства пояснила участникам, что в подобных спорных вопросах, ошибки благоустройства, возникшие по вине заказчика работ – в данном случае Гусиноозёрской администрации – устраняются в рамках гарантийных обязательств. По данному вопросу Народный фронт дополнительно направил запрос в межрайонную прокуратуру, - пояснил активист ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.



магазин подтопление ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
В «Иркутской нефтяной компании» сменится гендиректор
Бизнес, 28.05.2021
Марина Седых занимала пост гендиректора более 20 лет
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
В Бурятии усилят антиковидный контроль над отелями и гостиницами
Бизнес, 28.05.2021
Поручение отдал зампред правительства Пётр Мордовской
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра
Бизнес, 28.05.2021
Санкционные продукты изъяли в «Сырной лавке»
В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti
В Улан-Удэ оштрафуют организаторов концерта Artik & Asti
Бизнес, 28.05.2021
Второй концерт Artik & Asti едва не сорвался из-за нарушений санитарных норм на первом выступлении
В Бурятии работники мясного производства добились компенсации
В Бурятии работники мясного производства добились компенсации
Бизнес, 27.05.2021
Работникам затянули с выплатой зарплаты
В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела
В Бурятии «липовый» директор стал фигурантом уголовного дела
Бизнес, 27.05.2021
Очередное уголовное дело возбуждено за создание фиктивной фирмы
ТГК-14 подвела итоги отопительного сезона в Бурятии
ТГК-14 подвела итоги отопительного сезона в Бурятии
Бизнес, 25.05.2021
В ремонтную кампанию планируется вложить 800 миллиона рублей
В Иркутской области «Ангария» не планирует сокращение работников
В Иркутской области «Ангария» не планирует сокращение работников
Бизнес, 25.05.2021
На предприятии также не собираются переводить их на неполную занятость или отправлять в отпуск без сохранения зарплаты
Жителей Бурятии возмутила сексистская реклама
Жителей Бурятии возмутила сексистская реклама
Бизнес, 25.05.2021
На баннере курицу «одели» в женское нижнее бельё
Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
Бурятия создаст с Забайкальем совместные туристские маршруты
Бизнес, 24.05.2021
Представители туристической отрасли двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
В Чите проходит первый студенческий бизнес-фестиваль
Бизнес, 21.05.2021
Гостями форума стали более 500 студентов вузов и ссузов Забайкальского края
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
Бизнес, 21.05.2021
В аэропорту пассажиры могут подключиться к публичной сети по номеру телефона
В магазине в Бурятии обнаружили сардельки без документов
В магазине в Бурятии обнаружили сардельки без документов
Бизнес, 21.05.2021
В отношении бизнесмена возбуждены административные дела
В Бурятии взялись за ужесточение антикоронавирусных мер
В Бурятии взялись за ужесточение антикоронавирусных мер
Бизнес, 21.05.2021
Ужесточение коснётся театров и кинотеатров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^