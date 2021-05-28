В Бурятии владельцы «тонущих» магазинов бьются с местными властями



В августе 2020 года офисы на «Арбате» затопило . Тогда сотрудники указывали на разницу уровня высоты входных групп магазинов и тротуарной зоны. «Вода бежит с «Арбата», - объясняла сотрудница затопленного помещения.





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- Был организован обучающий семинар для общественников по вопросам благоустройства и законодательства в данной сфере. В ходе семинара обсуждались также и проблемные вопросы, касаемые гусиноозёрского «Арбата». Специалист в сфере благоустройства пояснила участникам, что в подобных спорных вопросах, ошибки благоустройства, возникшие по вине заказчика работ – в данном случае Гусиноозёрской администрации – устраняются в рамках гарантийных обязательств. По данному вопросу Народный фронт дополнительно направил запрос в межрайонную прокуратуру, - пояснил активист ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.





В Гусиноозёрске продолжается противостояние владельцев магазинов с местного «Арбата» и властей города.Жители и предприниматели Гусиноозёрска пожаловались в региональное отделение Народного фронта на действия и требования местной администрации, сообщили ОНФ по Бурятии.- Органы местного самоуправления требуют, чтобы предприниматели сами привели в соответствием с нормами пандусы магазинов и салонов. При этом игнорируется тот факт, что несоответствие требованиям возникло в результате благоустройства в 2019 году пешеходной улицы, в народе именуемой «гусиноозёрским Арбатом», - рассказали в ОНФ.Уже в ходе строительства пешеходной улицы у общественников было много замечаний. Во время неоднократных рейдов часть была устранена. Однако один из крупных недочётов «всплыл» после обильных дождей. В ОНФ сообщили, что нет отвода для воды – ливневой канализации.ОНФ рекомендовал включить в бюджет 2021 года расходы на модернизацию объекта, включающие ливневку и приведение в соответствие с нормативами пандусы и входные группы. Спустя год ситуация не изменилась. Гусиноозёрские предприниматели направляли обращения в межрайонную прокуратуру и местную администрацию. В ответ им сообщили, что обустройство ливневой канализации вдоль Ленина, 15 будет произведено в 2022 году.Аналогичные работы по Ленина, 13, администрация признала нецелесообразными. Местные власти считают, что подтопление здесь происходит не из-за отсутствия ливневки, а из-за стекания воды с крыши соседнего магазина. Бизнесмены и общественники с этим не согласны. «Факт того, что указанного предприятия вовсе отсутствует крыша, закрывающая крыльцо и входную группу, чиновники проигнорировали», - поделились в ОНФ.