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В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет

В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его не будет днём в посёлке Забайкальский

21 марта в посёлке Забайкальский города Улан-Удэ планируется отключение электроэнергии. Свет отключат из-за капитального ремонта высоковольтной линии.

Как сообщает администрация Октябрьского района, с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: п. Забайкальский 17 квартал, 17-18; 18 квартал, 1-19, 31а; 19 квартал, 10; 20 квартал, 11-42, 10/9; 21 квартал, 3-21; 22 квартал, 1-2; 25 квартал, 1-2; 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б; микрорайон Тепличный, 6-15; ул. Речная, 43б, 43а; насосная МУП «Водоканал» (20 квартал).
Улан-Удэ Октябрьский район отключение света

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