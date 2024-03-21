В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет

Его не будет днём в посёлке Забайкальский



21 марта в посёлке Забайкальский города Улан-Удэ планируется отключение электроэнергии. Свет отключат из-за капитального ремонта высоковольтной линии.



Как сообщает администрация Октябрьского района, с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: п. Забайкальский 17 квартал, 17-18; 18 квартал, 1-19, 31а; 19 квартал, 10; 20 квартал, 11-42, 10/9; 21 квартал, 3-21; 22 квартал, 1-2; 25 квартал, 1-2; 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б; микрорайон Тепличный, 6-15; ул. Речная, 43б, 43а; насосная МУП «Водоканал» (20 квартал).

