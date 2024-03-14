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В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках

В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках
Происшествия,  Фото:МЧС
Огонь распространился из-за сильного ветра

Пожар произошёл в дачном кооперативе «Сигнал» в Читинском районе Забайкальского края. Огонь охватил постройки на 30 дачных участках, сообщили в краевом ГУ МЧС.

«В районе станции Лесная произошёл пожар на участках дачного кооператива «Сигнал». Из-за сильного ветра пожар распространился на дачные постройки. На данный момент пожар локализован. Огнём повреждены порядка 30 участков с дачными и хозяйственными постройками», - говорится в сообщении ведомства.

Пожарные не допустили распространение огня на три населённых пункта - Старая Кука, Лесная, Лесной городок.

Одновременно с этим пожаром неподалёку произошёл ещё один ландшафтный пожар – горела сухая трава. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

На данный момент пожар локализован на площади около 60 Га.

Для окарауливания ближайших населённых пунктов выставлены посты местных добровольных пожарных дружин. В случае ухудшения обстановки на помощь будут направлены дополнительные пожарные и техника. 
пожар

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