В Забайкалье сгорели постройки на 30 дачных участках

Огонь распространился из-за сильного ветра



Пожар произошёл в дачном кооперативе «Сигнал» в Читинском районе Забайкальского края. Огонь охватил постройки на 30 дачных участках, сообщили в краевом ГУ МЧС.



«В районе станции Лесная произошёл пожар на участках дачного кооператива «Сигнал». Из-за сильного ветра пожар распространился на дачные постройки. На данный момент пожар локализован. Огнём повреждены порядка 30 участков с дачными и хозяйственными постройками», - говорится в сообщении ведомства.



Пожарные не допустили распространение огня на три населённых пункта - Старая Кука, Лесная, Лесной городок.



Одновременно с этим пожаром неподалёку произошёл ещё один ландшафтный пожар – горела сухая трава. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.



На данный момент пожар локализован на площади около 60 Га.



Для окарауливания ближайших населённых пунктов выставлены посты местных добровольных пожарных дружин. В случае ухудшения обстановки на помощь будут направлены дополнительные пожарные и техника.

