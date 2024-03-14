Женщина украла шубу и наличные из кассы
В Тункинском районе Бурятии полицейские задержали 46-летнюю женщину, совершившую полтора года назад кражи в Улан-Удэ. Сейчас она трудится на животноводческой ферме.
В полиции установили, что в середине октября 2022 года женщина работала в улан-удэнском кафе посудницей. Тогда она украла из раздевалки мутоновую шубу коллеги. В чужой шубе вышла где проработала на тот момент около недели, и больше не вернулась. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
Утром 21 октября она на двери продуктового магазина увидела объявление о вакансии и решила устроиться на работу.
- Подозреваемая обсудила с продавцом условия работы и, пока та, оставив её за кассовым аппаратом, вышла на улицу покурить, совершила кражу: открыла кассу, забрала себе семь тысяч рублей и скрылась, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В МВД отметили, что ранее женщина была неоднократно судима за преступления имущественного характера. Последующие преступления она совершила будучи условно осуждённой.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Женщину, воровавшую в Улан-Удэ, нашли на сельской ферме
Происшествия, Фото:
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