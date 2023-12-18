18 декабря

17 декабря

Популярное

В Бурятии военнослужащего на пять с половиной лет отправили в колонию

В Бурятии военнослужащего на пять с половиной лет отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он бесследно пропал на полгода

Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий, который решил отдохнуть от своих обязанностей. Всё произошло ещё год назад. 19 декабря 2022-го рядовой не явился в воинскую часть в установленный регламентом срок.

Он пропал на полгода. Сотрудники военной комендатуры нашли мужчину лишь 12 июня 2023-го. Закончилась эта история уголовным делом и реальным сроком – военному дали пять с половиной лет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
военнослужащие суд колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
В Ангарске инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки
Происшествия, 18.12.2023
По данным следствия, полицейские вымогали взятку у пьяного водителя
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
В Бурятии сотрудники ГИБДД потушили горящую машину
Происшествия, 18.12.2023
Водитель пытался закидать пламя снегом
Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму
Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму
Происшествия, 18.12.2023
Его будут судить за убийства с особой жестокостью
В Улан-Удэ 18-летний студент промышлял карманными кражами
В Улан-Удэ 18-летний студент промышлял карманными кражами
Происшествия, 18.12.2023
Одной из жертв он предложил выкупить телефон
Иркутянин угнал заведённый автомобиль
Иркутянин угнал заведённый автомобиль
Происшествия, 18.12.2023
Мужчина спрятал машину в своём гараже
Улан-удэнцы обсуждают в соцсетях странного мужчину, домогавшегося детей
Улан-удэнцы обсуждают в соцсетях странного мужчину, домогавшегося детей
Происшествия, 18.12.2023
По словам очевидцев, он приставал к четвероклашкам в трамвае и пялился на них на фотосессии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^