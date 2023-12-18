В Бурятии военнослужащего на пять с половиной лет отправили в колонию

Он бесследно пропал на полгода
Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий, который решил отдохнуть от своих обязанностей. Всё произошло ещё год назад. 19 декабря 2022-го рядовой не явился в воинскую часть в установленный регламентом срок.
Он пропал на полгода. Сотрудники военной комендатуры нашли мужчину лишь 12 июня 2023-го. Закончилась эта история уголовным делом и реальным сроком – военному дали пять с половиной лет в колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
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