В Бурятии военнослужащего на пять с половиной лет отправили в колонию



Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий, который решил отдохнуть от своих обязанностей. Всё произошло ещё год назад. 19 декабря 2022-го рядовой не явился в воинскую часть в установленный регламентом срок.



Он пропал на полгода. Сотрудники военной комендатуры нашли мужчину лишь 12 июня 2023-го. Закончилась эта история уголовным делом и реальным сроком – военному дали пять с половиной лет в колонии общего режима.



Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.