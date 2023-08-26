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Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки

Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира

Житель Кабанского района Бурятии признан виновным в грабеже.

Как установлено судом, мужчина пытался вынести во внутреннем кармане куртки из магазина две бутылки водки общей стоимостью 402 рубля 50 копеек. Его действия заметила старший кассир, однако мужчина, несмотря на требования женщины остановиться, сбежал.

Суд приговорил грабителя к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.     
суд приговор грабеж

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