Мужчина совершил преступление на глазах у кассира
Житель Кабанского района Бурятии признан виновным в грабеже.
Как установлено судом, мужчина пытался вынести во внутреннем кармане куртки из магазина две бутылки водки общей стоимостью 402 рубля 50 копеек. Его действия заметила старший кассир, однако мужчина, несмотря на требования женщины остановиться, сбежал.
Суд приговорил грабителя к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Житель Бурятии получил «условку» за две бутылки водки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте
Он возник из-за сухой грозы
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира
Её жертвами стали минимум десять человек
Площадь составила более восьми гектаров
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров
Он незаконно спилил деревья
Поиски шли 10 дней
Стаи известны результаты эпидемиологического расследования
Она ударила его ножом несколько раз
Произошло более 80 возгораний
Юные хулиганы убежали с места
Юноша забрал автомобильный аккумулятор и слил 20 литров бензина
Он умер по дороге в больницу
Произошло это в пригороде Улан-Удэ