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В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию

В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира

49-летний житель Борзи признан виновным в ДТП, в котором погибли четыре человека.

Суд установил, что 19 сентября 2021 года находящийся в состоянии опьянения водитель Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя пассажирами ехал из села Курунзулай в сторону села Акурай по автомобильной автодороге Ивановка – Борзя – Соловьевск. Не справившись с управлением, он допустил его занос с последующим опрокидыванием, из-за чего пассажиров выкинуло на проезжую часть.

В результате ДТП пассажиры скончались на месте.

- После возбуждения уголовного дела водитель указывал, что за рулём был не он, а один из погибших, однако государственное обвинение представило суду доказательства, опровергающие его версию, в том числе результаты комиссионной автотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической, геномной экспертиз, а также экспертизы материалов волокон и веществ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
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