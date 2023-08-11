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В Бурятии туриста эвакуируют с Шумака вертолётом

В Бурятии туриста эвакуируют с Шумака вертолётом
Происшествия,  Фото:из архива
Отдыхающему стало плохо

Туристу, отдыхающему в популярной местности Шумак в Окинском районе Бурятии, срочно понадобилась помощь медиков. Ему стало плохо.

На спасение мужчины подняли вертолёт МЧС.

- Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Окинском районе на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи мужчине из Улан-Удэ вылетел борт Ми-8, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Вертолёт забрал спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда из посёлка Никола (Иркутская область) и сейчас направился на турбазу.

Подробности уточняются.

Шумакские источники — минеральные источники в Окинском районе Бурятии, расположенные на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна на реке Шумак (правый приток Китоя).
туристы спасательная операция

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