В Бурятии туриста эвакуируют с Шумака вертолётом

Происшествия, Фото: из архива

Отдыхающему стало плохо



Туристу, отдыхающему в популярной местности Шумак в Окинском районе Бурятии, срочно понадобилась помощь медиков. Ему стало плохо.



На спасение мужчины подняли вертолёт МЧС.



- Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Окинском районе на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи мужчине из Улан-Удэ вылетел борт Ми-8, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



Вертолёт забрал спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда из посёлка Никола (Иркутская область) и сейчас направился на турбазу.



Подробности уточняются.



Шумакские источники — минеральные источники в Окинском районе Бурятии, расположенные на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна на реке Шумак (правый приток Китоя).

