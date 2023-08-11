Отдыхающему стало плохо
Туристу, отдыхающему в популярной местности Шумак в Окинском районе Бурятии, срочно понадобилась помощь медиков. Ему стало плохо.
На спасение мужчины подняли вертолёт МЧС.
- Сегодня утром поступило сообщение о том, что в Окинском районе на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо, передвигаться самостоятельно не может. Для оказания помощи мужчине из Улан-Удэ вылетел борт Ми-8, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Вертолёт забрал спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда из посёлка Никола (Иркутская область) и сейчас направился на турбазу.
Подробности уточняются.
Шумакские источники — минеральные источники в Окинском районе Бурятии, расположенные на высоте 1558 м в горах Восточного Саяна на реке Шумак (правый приток Китоя).
В Бурятии туриста эвакуируют с Шумака вертолётом
Происшествия, Фото:
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