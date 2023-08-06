Житель Бурятии стащил банковскую карту у собутыльника и устроил загул по магазинам

Воришка отделался условным сроком



Всё произошло ещё в декабре в Гусиноозёрске. Местный житель снял номер в гостинице для мужчины, которому было негде ночевать. Придя туда, новые знакомые выпили.



Утром, когда гусиноозёрец ещё спал, собутыльник стащил из его барсетки банковскую карту и отоварился по ней в нескольких магазинах. Воришку задержали сотрудники полиции.



Злоумышленник вернул карточку владельцу и извинился перед ним. Ущерб он возместил полностью.



Недавно мужчина предстал перед судом. Его признали виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») и назначили наказание – полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу.

