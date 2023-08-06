Воришка отделался условным сроком
Всё произошло ещё в декабре в Гусиноозёрске. Местный житель снял номер в гостинице для мужчины, которому было негде ночевать. Придя туда, новые знакомые выпили.
Утром, когда гусиноозёрец ещё спал, собутыльник стащил из его барсетки банковскую карту и отоварился по ней в нескольких магазинах. Воришку задержали сотрудники полиции.
Злоумышленник вернул карточку владельцу и извинился перед ним. Ущерб он возместил полностью.
Недавно мужчина предстал перед судом. Его признали виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») и назначили наказание – полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу.
Житель Бурятии стащил банковскую карту у собутыльника и устроил загул по магазинам
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Потоки воды хлынули на улицы и во дворы местных жителей
На борту никто не пострадал
Волонтёры продолжают искать ещё 19 жителей республики
Приятель пришёл в гости и уснул
На место выезжали спасатели
Пожары произошли из-за короткого замыкания
Подрядчик засыпает место размыва
Они обвиняются в совершении террористического акта
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе
Они забирали деньги у жертв преступлений
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
Он нанёс ему не менее пять ударов
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
Купание в ней стало опасным для здоровья