Нарушитель не стал садить в служебный автомобиль
9 июля в четвёртом часу дня житель Заиграевского района Бурятии был остановлен инспектором ДПС. Нарушителя попросили пройти в служебный автомобиль, чего последний не захотел делать.
- Гр. Ч. не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.
В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся.
Суд назначил «бегуну» административный штраф в размере 2 000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
Жителя Бурятии оштрафовали за беготню от инспектора ДПС
Происшествия, Фото:
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