Жителя Бурятии оштрафовали за беготню от инспектора ДПС

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушитель не стал садить в служебный автомобиль



9 июля в четвёртом часу дня житель Заиграевского района Бурятии был остановлен инспектором ДПС. Нарушителя попросили пройти в служебный автомобиль, чего последний не захотел делать.



- Гр. Ч. не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.



В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся.



Суд назначил «бегуну» административный штраф в размере 2 000 рублей.



Постановление в законную силу не вступило.

