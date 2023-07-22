22 июля

21 июля

Популярное

Жителя Бурятии оштрафовали за беготню от инспектора ДПС

Жителя Бурятии оштрафовали за беготню от инспектора ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушитель не стал садить в служебный автомобиль

9 июля в четвёртом часу дня житель Заиграевского района Бурятии был остановлен инспектором ДПС. Нарушителя попросили пройти в служебный автомобиль, чего последний не захотел делать.

- Гр. Ч. не выполнил законные требования инспектора ДПС пройти в служебный автомобиль и начал убегать, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил «бегуну» административный штраф в размере 2 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.
штраф ДПС суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП погиб 19-летний парень
В Бурятии в ДТП погиб 19-летний парень
Происшествия, 22.07.2023
Также в аварии пострадали водитель «Тойоты» и его дочь 
Улан-удэнка оформила кредит 3,2 млн и перечислила деньги мошенникам
Улан-удэнка оформила кредит 3,2 млн и перечислила деньги мошенникам
Происшествия, 22.07.2023
Женщина переводила деньги на «безопасный счёт» 
Житель Бурятии, пырнувший мужчину ножом в караоке-баре, получил срок
Житель Бурятии, пырнувший мужчину ножом в караоке-баре, получил срок
Происшествия, 22.07.2023
Он пытался соврать о мотивах преступления, но видеозапись не дала этого сделать
В Бурятии рабочему, ставшему инвалидом, выплатят 800 тысяч
В Бурятии рабочему, ставшему инвалидом, выплатят 800 тысяч
Происшествия, 22.07.2023
С работодателя взыскана компенсация морального вреда 
Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул
Улан-удэнец задушил сожительницу и уснул
Происшествия, 22.07.2023
Об убийстве случайно узнал знакомый 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 22.07.2023
На утро субботы лесных пожаров не зарегистрировано 
Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей жены
Улан-удэнец украл ноутбук у бывшей жены
Происшествия, 22.07.2023
Но до уголовного наказания дело так и не дошло
В Улан-Удэ завершается ремонт на месте обрушения коллектора
В Улан-Удэ завершается ремонт на месте обрушения коллектора
Происшествия, 22.07.2023
В ближайшее время начнётся укладка асфальта 
В Бурятии ссора по телефону привела к убийству
В Бурятии ссора по телефону привела к убийству
Происшествия, 21.07.2023
19-летний молодой человек отправится за решётку
В Улан-Удэ автомобиль врезался в «Львёнок»
В Улан-Удэ автомобиль врезался в «Львёнок»
Происшествия, 21.07.2023
Движение было быстро восстановлено
Обвиняемая в убийстве девушки иркутянка дважды меняла фамилию
Обвиняемая в убийстве девушки иркутянка дважды меняла фамилию
Происшествия, 21.07.2023
Женщина обвиняется в убийстве 17-летней девушки, совершённом в 1994 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^