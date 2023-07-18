В Иркутской области оштрафовали компанию, повредившую памятник археологии

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Стоянка древнего человека была разрушена при проведении буровзрывных работ



Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выиграла судебный процесс по ситуации, связанной с взрывными работами около Тальминских писаниц. Компанию, которая повредила памятник археологии «Хортей-2» в Качугском районе из-за нарушений при организации буровзрывных работ, оштрафовали на 100 тысяч рублей.



По информации пресс-служба правительства Иркутской области, Качугский районный суд подтвердил, что компания не выполнила требования законодательства о порядке проведения буровзрывных работ на объекте археологического наследия. Она должна была согласовать свои действия со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области и разработать мероприятия по обеспечению сохранности памятника археологии «Хортей 2». В результате во время буровзрывных работ, когда было сделано четыре скважины, был причинён вред части этого объекта археологического наследия. Объект «Петроглифы Тальма», который находится в непосредственной близости от места проведения взрывных работ, не пострадал.



Также следственным отделом МО МВД России «Качуский» возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия «Хортей-2». Ведётся расследование.



