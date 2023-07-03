В Забайкалье будут судить двух виновников крупного лесного пожара

Огонь тушили четверо суток



В Акшинском районе Забайкальского края предстанут перед судом двое местных жителей, устроившие крупный пожар в селе Акшулга. Им предъявили обвинение по статье «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб».



Инцидент произошёл днём 8 апреля.



- Мужчины, находясь на кладбище в 4 км северо-западнее села Курулга, разожгли с двух сторон костёр на месте будущей могилы. При сильном порыве ветра пламя от костра воспламенило сухую траву, после чего образовался степной пал. Он распространился по лесу у Нарасунского участкового лесничества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Площадь пожара составила 520 гектаров. Ущерб оценён на сумму свыше 85 тысяч рублей. Ликвидировать пожар удалось спустя четверо суток, в тушении участвовали более 50 пожарных и около 20 единиц техники.



Виновники пожара признали свою вину. Их обяжут возместить весь причинённый ущерб.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



