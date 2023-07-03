Огонь тушили четверо суток
В Акшинском районе Забайкальского края предстанут перед судом двое местных жителей, устроившие крупный пожар в селе Акшулга. Им предъявили обвинение по статье «Повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб».
Инцидент произошёл днём 8 апреля.
- Мужчины, находясь на кладбище в 4 км северо-западнее села Курулга, разожгли с двух сторон костёр на месте будущей могилы. При сильном порыве ветра пламя от костра воспламенило сухую траву, после чего образовался степной пал. Он распространился по лесу у Нарасунского участкового лесничества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Площадь пожара составила 520 гектаров. Ущерб оценён на сумму свыше 85 тысяч рублей. Ликвидировать пожар удалось спустя четверо суток, в тушении участвовали более 50 пожарных и около 20 единиц техники.
Виновники пожара признали свою вину. Их обяжут возместить весь причинённый ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Забайкалье будут судить двух виновников крупного лесного пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Иркутском и Иркутском районе за неделю в ДТП пострадали семеро детей
Девочку вынудили перевести деньги с карты бабушки
Огонь тушили четверо суток
Его тело пока не нашли
Ущерб составил 40 тысяч рублей
Деньги он потратил не на семью, а на выпивку
Его тело достали со дна
Эти выходные отметились резким всплеском ДТП
Лоб в лоб столкнулись Toyota Caldinа и Honda CR-V
Скончались директор предприятия и его сожительница
Убийство произошло на ферме
Проказников догнали и заставили тушить огонь
Путешественники придумали оригинальный способ добраться до места
Возможен дальнейший подъём уровня рек
Полицейские разыскивают «инвестиционных экспертов»