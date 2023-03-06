В Братске задержали курьера, работавшего на мошенников

Сомнительную работу мужчина нашёл в интернете



В городе Братск Иркутской области задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Мужчина работал дроппером (человек, которого используют мошенники – ред.) и забирал деньги у обманутых мошенниками пенсионерок.



С 25 февраля по 3 марта в полицию Братска обратилось семь местных жительниц в возрасте от 57 до 85 лет. Они рассказали, что им поступали телефонные звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые сообщали о их виновных родственниках, попавших в ДТП. Тем самым, требуя от них деньги, чтобы урегулировать возникшую ситуацию.



Испуганные женщины соглашались на условия мошенников.



- К месту проживания потерпевших подъезжал неизвестный мужчина, которому они передавали от 100 до 300 тысяч рублей. Пенсионерки распознали в действиях неизвестных обман, когда связались со своими родственниками. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Вскоре курьера задержали полицейские. Им оказался 33-летний братчанин, который признался в содеянном.



Сомнительную вакансию мужчина нашёл в интернете. Он знал о нелегальной деятельности, но согласился на условия «работодателей». Выполняя полученные инструкции, он забирал 10% от каждой сделки в качестве вознаграждения. Остальную сумму он переводил на продиктованные счета.



- Совесть мучила. В содеянном раскаиваюсь очень, - признался задержанный мужчина.

- А зачем вы тогда это совершали? – поинтересовалась сотрудница полиции

- Чтобы погасить свои долги, - ответил братчанин.







Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям на территории города.







