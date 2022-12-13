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В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район

В Бурятии тряхнуло граничащий с Монголией район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
До Тунки докатилось землетрясение из соседней страны

Днём 13 декабря в Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошёл в 13:42 по местному времени. Магнитуда составила 4,3, а энергетический класс – 11,8.

Очаг находился в горной местности на западе озера Хубсугул – в 70 километрах к югу от государственной границы РФ. По оперативным данным, в эпицентре было 6 баллов, в приграничном посёлке Монды в Тункинском районе Бурятии ощущалось 2-3 балла.

Подземные толчки в районе Хубсугула регистрируются с 11 января 2021 года, когда там произошло Хубсугульское землетрясение магнитудой 6,8. Оно стало четвёртым по силе за всю историю наблюдений в Байкальской рифтовой зоне.

Протяжённость этой рифтовой зоны, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).


землетрясение Монголия

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