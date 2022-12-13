В Бурятии воровку приговорили к исправительным работам

Женщина стащила телефон у незнакомца



В августе жительница Кяхты украла телефон у мужчины. Всё произошло днём, когда мужчина сидел на крыльце у магазина, а гаджет лежал рядом.



Дождавшись момента, когда никого не было рядом, женщина утащила телефон. Ущерб составил 7 499 рублей.



На суде женщина полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке.



Кяхтинский районный суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ.



- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе суда.



