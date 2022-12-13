В Бурятии воровку приговорили к исправительным работам

Женщина стащила телефон у незнакомца
В августе жительница Кяхты украла телефон у мужчины. Всё произошло днём, когда мужчина сидел на крыльце у магазина, а гаджет лежал рядом.
Дождавшись момента, когда никого не было рядом, женщина утащила телефон. Ущерб составил 7 499 рублей.
На суде женщина полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Дело было рассмотрено в особом порядке.
Кяхтинский районный суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ.
- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе суда.
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Происшествия, Фото:
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