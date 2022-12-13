Избитый улан-удэнец просил строго не наказывать обидчика

Суд прислушался к мнению потерпевшего



В Улан-Удэ суд вынес приговор по делу об избиении.



Ближе к полуночи 18 июня на пешеходном переходе в Улан-Удэ произошла драка. Мужчина нанёс не менее двух ударов в голову оппонента. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы, ушибы мягких тканей головы и лица.



Суд квалифицировал действия нападавшего по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему. Кроме того, потерпевший не имел претензий и просил о более мягком наказании.



- Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ мужчина признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор вступил в законную силу.

