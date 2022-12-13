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Избитый улан-удэнец просил строго не наказывать обидчика

Избитый улан-удэнец просил строго не наказывать обидчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд прислушался к мнению потерпевшего

В Улан-Удэ суд вынес приговор по делу об избиении.

Ближе к полуночи 18 июня на пешеходном переходе в Улан-Удэ произошла драка. Мужчина нанёс не менее двух ударов в голову оппонента. Последний получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы, ушибы мягких тканей головы и лица.

Суд квалифицировал действия нападавшего по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание им вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, принесение извинений потерпевшему. Кроме того, потерпевший не имел претензий и просил о более мягком наказании.

- Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ мужчина признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
побои умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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