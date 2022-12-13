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В Бурятии поймали серийных воров чугунных люков

В Бурятии поймали серийных воров чугунных люков
Происшествия, 
Всего было украдено семь металлических люков

В производстве дознания полиции Заиграевского района Бурятии находится уголовное дело в отношении двух местных жителей, воровавших чугунные люки. 19 и 21-летние местные жители подозреваются в краже люков с колодцев в посёлке Заиграево.

Молодые люди действовали ночью. Они выходили на улицы и похищали люки с колодцев, после чего увозили их на тележке во двор по месту жительства одного из подозреваемых. С октября по ноябрь текущего года они украли семь металлических крышек, которые в последующем были распилены на части и сданы в пункт приёма металла. Общий ущерб, предварительно, составил 17,5 тысяч рублей.

- Старший из злоумышленников был ранее судим за угон транспортного средства, но отделался штрафом. В отношении второго молодого человека также расследуется уголовное дело о незаконной рубке леса, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража

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