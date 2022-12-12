Житель Братска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей



Мужчина выиграл первые ставки, а для правдоподобности мошенники позволили ему вывести на банковскую карту небольшие суммы. Когда он окончательно поверил в возможность быстро и легко заработать, он оформил кредит и перевёл злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Выигрыш становился всё больше, и мужчина решил забрать его целиком, однако счёт заблокировался, а его так называемые «кураторы» потребовали внести ещё 600 тысяч рублей для его разблокировки. Таких средств у него не оказалось, и тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.



- По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Как рассказал мужчина, он увидел рекламу выгодных инвестиций в онлайн-игре, после чего перешёл по ссылке, ввёл свои данные и номер телефона. Через некоторое время с ним связался незнакомец и предложил дополнительный заработок от игры на бирже.Поверив звонившему, братчанин согласился, и стал следовать инструкциям своего собеседника. Зарегистрировавшись на платформе, мужчина установил приложение и стал вносить на брокерский счёт деньги.