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Житель Братска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей

Житель Братска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенники предложили мужчине поиграть на бирже

В полицию в Братске обратился 36-летний местный житель, который перевёл мошенникам крупную сумму денег – 1,5 миллиона рублей.

 
Как рассказал мужчина, он увидел рекламу выгодных инвестиций в онлайн-игре, после чего перешёл по ссылке, ввёл свои данные и номер телефона. Через некоторое время с ним связался незнакомец и предложил дополнительный заработок от игры на бирже.

Поверив звонившему, братчанин согласился, и стал следовать инструкциям своего собеседника. Зарегистрировавшись на платформе, мужчина установил приложение и стал вносить на брокерский счёт деньги. 

Мужчина выиграл первые ставки, а для правдоподобности мошенники позволили ему вывести на банковскую карту небольшие суммы. Когда он окончательно поверил в возможность быстро и легко заработать, он оформил кредит и перевёл злоумышленникам 1,5 миллиона рублей. Выигрыш становился всё больше, и мужчина решил забрать его целиком, однако счёт заблокировался, а его так называемые «кураторы» потребовали внести ещё 600 тысяч рублей для его разблокировки. Таких средств у него не оказалось, и тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

- По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

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