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«С годами потерял хватку»: В Иркутске опытный вор отвёрткой вскрывал магазины

«С годами потерял хватку»: В Иркутске опытный вор отвёрткой вскрывал магазины
Происшествия, 
В одно заведение он проник за полминуты

В Иркутске задержали вора, скрывавшего кассы в торговых заведениях города. На одно из преступлений мужчине понадобилось всего 30 секунд. Всего он обчистил не менее семи точек, среди которых преимущественно магазины разливных напитков.

- Серийный вор, по данным сотрудников уголовного розыска, похитил свыше 200 тысяч рублей. В вечернее или ночное время он вскрывал замки магазинов отвёртками и выносил деньги из касс, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, который ранее был судим за подобные преступления. Он признался в содеянном, отмечая, что «с годами потерял хватку». Ранее ему удавалось действовать ещё проворнее. У мужчины изъяли отвёртку и одежду, в которой он, предположительно, совершал преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Задержанного поместили под стражу. Расследование продолжается.

кража

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