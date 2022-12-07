«С годами потерял хватку»: В Иркутске опытный вор отвёрткой вскрывал магазины









Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, который ранее был судим за подобные преступления. Он признался в содеянном, отмечая, что «с годами потерял хватку». Ранее ему удавалось действовать ещё проворнее. У мужчины изъяли отвёртку и одежду, в которой он, предположительно, совершал преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Задержанного поместили под стражу. Расследование продолжается.





В Иркутске задержали вора, скрывавшего кассы в торговых заведениях города. На одно из преступлений мужчине понадобилось всего 30 секунд. Всего он обчистил не менее семи точек, среди которых преимущественно магазины разливных напитков.- Серийный вор, по данным сотрудников уголовного розыска, похитил свыше 200 тысяч рублей. В вечернее или ночное время он вскрывал замки магазинов отвёртками и выносил деньги из касс, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.