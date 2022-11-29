29 ноября

28 ноября

Популярное

54-летняя улан-удэнка убила сожителя

54-летняя улан-удэнка убила сожителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, убившей своего сожителя.

Пара жила в квартире дома на улице Терешковой. По данным следствия, 23 сентября 2022 года утром пьяная женщина поссорилась с сожителем и в ходе перебранки нанесла ему удар в грудную клетку ножом. Мужчина скончался на месте.

- Обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь, сообщив, что сожитель с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным. Однако позже в ходе допроса, с учётом предъявленных ей улик, женщина признала вину. Она дала подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры
В Бурятии жилой дом едва не сгорел из-за искры
Происшествия, 29.11.2022
Тушение осложнялось сильным ветром
54-летняя улан-удэнка убила сожителя
54-летняя улан-удэнка убила сожителя
Происшествия, 29.11.2022
Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего
Жителя Иркутской области задержали за убийство 8-летней давности
Жителя Иркутской области задержали за убийство 8-летней давности
Происшествия, 29.11.2022
Мужчина застрелил жертву из ружья в ходе пьяной потасовки
Улан-удэнка перевела «полицейским из Москвы» 1,8 млн
Улан-удэнка перевела «полицейским из Москвы» 1,8 млн
Происшествия, 29.11.2022
Женщина очнулась только, когда ей предложили заложить квартиру
В Улан-Удэ почтальон украл деньги убитой пенсионерки
В Улан-Удэ почтальон украл деньги убитой пенсионерки
Происшествия, 29.11.2022
Преступление раскрыли в ходе расследования убийства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^