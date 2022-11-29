Сперва обвиняемая придумала другую версию произошедшего
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, убившей своего сожителя.
Пара жила в квартире дома на улице Терешковой. По данным следствия, 23 сентября 2022 года утром пьяная женщина поссорилась с сожителем и в ходе перебранки нанесла ему удар в грудную клетку ножом. Мужчина скончался на месте.
- Обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь, сообщив, что сожитель с ранением вернулся из магазина, куда недавно ходил за спиртным. Однако позже в ходе допроса, с учётом предъявленных ей улик, женщина признала вину. Она дала подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
54-летняя улан-удэнка убила сожителя
Происшествия, Фото:
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