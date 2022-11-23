Инцидент произошёл на остановке «Шишковка»
Сегодня, 23 ноября, в утренний час пик на остановке «Шишковка» по улице Чертенкова в Улан-Удэ задымился трамвай, следовавший по маршруту №2. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что произошло короткое замыкание на крыше вагона.
На место прибыли пожарные.
- По прибытию пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Всего привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
По этой причине закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 в обе стороны.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент был зафиксирован утром 7 июля на Богатырском мосту. Пассажиров внутри задымившегося трамвая не было, так как вагон учебный.
В Улан-Удэ задымился трамвай
Происшествия, Фото:
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