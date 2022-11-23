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В Улан-Удэ задымился трамвай

В Улан-Удэ задымился трамвай
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Инцидент произошёл на остановке «Шишковка»

Сегодня, 23 ноября, в утренний час пик на остановке «Шишковка» по улице Чертенкова в Улан-Удэ задымился трамвай, следовавший по маршруту №2. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что произошло короткое замыкание на крыше вагона.

На место прибыли пожарные.

- По прибытию пожарно-спасательного подразделения открытого горения не наблюдалось. Всего привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

По этой причине закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 в обе стороны.

Как сообщал «Байкал-Daily», подобный инцидент был зафиксирован утром 7 июля на Богатырском мосту. Пассажиров внутри задымившегося трамвая не было, так как вагон учебный. 
трамвай пожар

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