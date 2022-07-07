Вагон загорелся на ходу
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на Богатырском мосту в Улан-Удэ задымился трамвай. Пассажиров внутри не было, так как вагон – учебный.
Возгорание было ликвидировано водителем трамвая, но бдительные прохожие успели вызвать пожарных. Последние сопроводили сломанный вагон в депо.
- По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание силового электрического кабеля. Трамвай был отбуксирован в ремонтное депо в сопровождении сотрудников пожарно-спасательной части №3, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
К работам привлекались четверо пожарных и одна единица техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В Улан-Удэ назвали причину возгорания в трамвае
Происшествия, Фото:
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