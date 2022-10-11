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Улан-удэнец залез ночью в супермаркет и напился там

Улан-удэнец залез ночью в супермаркет и напился там
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Воришка пытался спрятаться, лёжа в тёмном углу

В Октябрьском районе Улан-Удэ ночью сработала охранная сигнализация, установленная в супермаркете. На место приехала группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники обнаружили, что входная дверь взломана.

Заблокировав периметр магазина, сотрудники Росгвардии вместе с представителем собственника приступили к осмотру внутренних помещений. На лестнице на второй этаж был обнаружен брошенный ящик пива. В служебном кабинете возле открытого окна также найдена брошенная бутылка дорогого алкоголя.

На прикреплённом снаружи кондиционере росгвардейцы обнаружили след от обуви. Поднявшись по пожарной лестнице, на чердаке здания сотрудники обнаружили неизвестного. Он пытался спрятаться, лёжа в тёмном углу.

- Задержанный 29-летний гражданин, проживающий неподалеку, был доставлен в полицию. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, сознался, что отогнул руками угол входной дверной группы и проник внутрь для совершения кражи. У злоумышленника из носков и карманов было изъято похищенное – шесть пачек сигарет. Мотивом преступления стало желание выпить спиртное в ночное время, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

По факту попытки совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



Росгвардия кража

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