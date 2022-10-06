В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты

Мужчина находится в тяжёлом состоянии



В Иркутской области на предприятии с высоты упал рабочий. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, 2 октября в цехе одного из промышленных предприятий в городе Зима во время ремонтных работ машинист оступился и упал с шестиметровой высоты. 51-леттний мужчина доставлен в медучреждение, находится в тяжёлом состоянии.



- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по соблюдению требований и правил охраны труда, опрашиваются свидетели происшествия и руководство предприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

