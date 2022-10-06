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В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты

В Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты
Происшествия,  Фото:screenshot vk.com//inci38
Мужчина находится в тяжёлом состоянии

В Иркутской области на предприятии с высоты упал рабочий. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 2 октября в цехе одного из промышленных предприятий в городе Зима во время ремонтных работ машинист оступился и упал с шестиметровой высоты. 51-леттний мужчина доставлен в медучреждение, находится в тяжёлом состоянии.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по соблюдению требований и правил охраны труда, опрашиваются свидетели происшествия и руководство предприятия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Иркутская область падение

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