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В Ангарске погиб пешеход, вбежавший на дорогу

В Ангарске погиб пешеход, вбежавший на дорогу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Потерпевший скончался до приезда медиков

Вечером 9 сентября в пригороде Ангарска произошло смертельное ДТП.

Полицейскими предварительно установлено, что 58-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла» сбила пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.

От полученных травм 39-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область Ангарск ДТП смерть

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