В Ангарске погиб пешеход, вбежавший на дорогу

Потерпевший скончался до приезда медиков
Вечером 9 сентября в пригороде Ангарска произошло смертельное ДТП.
Полицейскими предварительно установлено, что 58-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла» сбила пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.
От полученных травм 39-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Потерпевший скончался до приезда медиков
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