Улан-удэнец украл пять тонн металла

Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие
25-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ совершил кражу с территории предприятия железной дороги. Он украл элементы колёсных пар и железнодорожные инструменты весом около пяти тонн. Украденное он собирался сдать в пункт приёма металла, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Размер ущерба составил более 70 тысяч рублей. Однако сдать украденное горожанин не успел, поскольку был задержан транспортными полицейскими с поличным.
Металл изъяли и вернут законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие
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