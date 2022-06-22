Улан-удэнец украл пять тонн металла



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.





25-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ совершил кражу с территории предприятия железной дороги. Он украл элементы колёсных пар и железнодорожные инструменты весом около пяти тонн. Украденное он собирался сдать в пункт приёма металла, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Размер ущерба составил более 70 тысяч рублей. Однако сдать украденное горожанин не успел, поскольку был задержан транспортными полицейскими с поличным.Металл изъяли и вернут законному владельцу.