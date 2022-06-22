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Улан-удэнец украл пять тонн металла

Улан-удэнец украл пять тонн металла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие

25-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ совершил кражу с территории предприятия железной дороги. Он украл элементы колёсных пар и железнодорожные инструменты весом около пяти тонн. Украденное он собирался сдать в пункт приёма металла, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Размер ущерба составил более 70 тысяч рублей. Однако сдать украденное горожанин не успел, поскольку был задержан транспортными полицейскими с поличным.

Металл изъяли и вернут законному владельцу.
 
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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